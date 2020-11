Stiri pe aceeasi tema

- „Am constatat faptul ca cei de la Mișcarea Populara, prin varfurile de lance, Sergiu Sechelariu – candidat pentru Senat – și Ion Melinte – candidat pentru Camera Deputaților, abordeaza un stil direct de campanie in care mesajele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) Timiș a avut vineri, 20 noiembrie, prima conferința de presa in noua formula, cu Mihail Neamțu președinte de filiala. Pentru a marca momentul, acesta a avut-o ca invitata pe Ioana Constantin, secretarul general al partidului. In plus, au mai fost prezenți și Ligia…

- Cristian Diaconescu, prim-vicepresedinte al PMP si candidat la Senat, s-a pronuntat marti pentru un audit independent al sistemului sanitar din Romania, pe baza caruia sa se treaca la un program rapid de redresare a problemelor cu care se confrunta sistemul. "O reforma a sistemului sanitar…

- In mai puțin de un an de cand a preluat guvernarea, PNL a demonstrat ca, prin competența și profesionalism, Romania se poate dezvolta și moderniza intr-un ritm susținut. PNL a dovedit ca atunci cand interesele romanilor sunt puse pe primul plan, lucrurile merg in direcția buna. Cu o majoritate in…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) a depus, sambata, la Biroul Electoral Municipal listele pe Bucuresti ale candidatilor la parlamentare, la Camera Deputatilor lista fiind deschisa de Eugen Tomac, presedintele formatiunii, iar la Senat, de Cristian Diaconescu. Obiectivul PMP este obtinerea unui scor…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) a depus, sambata, la Biroul Electoral Municipal listele pe Bucuresti ale candidatilor la parlamentare, la Camera Deputatilor lista fiind deschisa de Eugen Tomac, presedintele formatiunii, iar la Senat, de Cristian Diaconescu. Urmatorii pe lista pentru Camera…

- Conducerea PMP a anuntat joi validarea listelor de candidaturi pentru alegerile parlamentare. La Bucuresti, Cristian Diaconescu va deschide lista la Senat, iar la Camera Deputatilor - Eugen Tomac, impreuna cu Ioana Constantin si presedintele organizatiei de Bucuresti, Sebastian Moise.…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) deschide lista pentru diaspora la Senat cu profesorul Catalin Avramescu, iar la Camera Deputatilor cu deputatul Constantin Codreanu, urmat de Alexandru Lesco, detinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, eliberat dupa 12 ani, a anuntat miercuri Ioana Constantin,…