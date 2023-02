Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat ca structura anului școlar 2023-2024 a fost modificata in cadrul Comisiei de dialog social, astfel ca elevii vor avea vacanța de Paște. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, marți, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, proiectul de Ordin al ministrului…

A fost publicat, in vederea consultarii publice, Proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023 - 2024 anunta Ministerul Educatiei.

- A fost publicat, in vederea consultarii publice, Proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023 2024 , informeaza Ministerul Educatiei. In forma actuala, proiectul prevede: Durata cursurilor: 36 de saptamani Data inceperii cursurilor: 11 septembrie 2023 Data incheierii…