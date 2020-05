Structura rutieră va fi refăcută după introducerea apei și a canalizării Structura rutiera din comuna Șoimuș va fi refacuta dupa introducerea apei și a canalizarii. In comuna au loc ample lucrari pentru introducerea sistemului de apa și canal. O astfel de lucrare presupune sapaturi și subtraversari pe strazi și nu numai. Autoritațile locale din comuna Șoimuș vor reface infrastructura rutiera dupa ce aceste lucrari vor fi finalizate. 2.857.519 de lei costa refacerea infrastructurii de drum. SC SOIM CONS SRL este autoritatea contractanta, firma fiind deținuta de Consiliul Local al Comunei Șoimuș. Termenul limita de depunere al ofertelor este 20… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gazul metan va fi introdus și in localitatea Nalațvad, din Hațeg. Autoritațile locale vin astfel in intampinarea necesitaților comunitații locale. Primaria orașului Hațeg demareaza licitația pentru proiectul “Inființare rețea distribuție gaz metan in localitatea Nalațvad, oraș Hațeg”. Contractul…

- Autoritațile sanitare din Vaslui sunt in alerta dupa ce doi membri ai unui cult religios din satul Drujești, comuna Bacani, au manifestat simptome specifice coronavirusului. Aceștia au fost transportați la spital, iar in urma testelor efectuate a reieșit ca ambii sunt infectațI cu COVID-19. Autoritațile…

- Autoritatile locale din comuna Bistra aplica cu strictete masurile de limitare a virusului COVID-19. Echipa de la Primarie a impartit manusi de protectie si masti angajatilor din magazine. „Am primit 2000 de manusi de protectie de la un cabinet stomatologic si un numar mai mic de masti pe care am hotarat…

- Trotuarele, parcarile și drumurile din Simeria vor fi reparate. Autoritațile locale au un proiect in valoare de 278.408 lei care prevede astfel de lucrari de reparații. Autoritatea contractanta are in vedere achiziționarea de lucrari de reparații carosabil, trotuare, parcari in orașul Simeria.…

- Caminele culturale aparținatoare comunei Pui vor fi modernizate, in baza unui contract cu finanțare europeana. Autoritațile locale din comuna Pui au scos la licitație contractul de ”Modernizare și dotare camine culturale Șerel și Galați, comuna Pui, județul Hunedoara”. Contractul are o valoare de…

- Masuri urgente dupa primul caz de coronavirus din Romania. Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost…

- Autoritațile locale din comuna Șoimuș sunt preocupate de siguranța elevilor. Astfel, a fost achiziționat un autocar de transport persoane. Acesta va fi folosit, in special, pentru transportul elevilor, iar dupa orele de curs poate fi inchiriat și pentru a fi folosit de catre cetațeni pentru alte…