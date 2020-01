Incepand cu 1 ianuarie, subsidiara Daimler din Romania a lansat o noua structura organizationala locala, ca parte a strategiei de dezvoltare sustenabila in contextul viitorului mobilitatii. Astfel, diviziile Cars si Vans raman sub umbrela companiei Mercedes-Benz Romania, iar diviziile Trucks si Buses se constituie intr-o noua organizatie, ce functioneaza sub numele Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania.