- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, iar vacanta de primavara va include perioada Pastelui. Viitorul an scolar va incepe in 11 septembrie 2023, iar cursurile vor fi finalizate in 21 iunie 2024. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a…

