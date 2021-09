Anul scolar 2021-2022 incepe luni, pe 13 septembrie 2021, pentru elevi si se incheie pe 11 iunie 2022. Are 34 de saptamani și este impartit in doua semestre. Vacanța de iarna este și vacanța intersemestriala, ceea ce face ca primul semestru sa fie scurt, de doar 14 saptamani, in timp ce al doilea semestru incepe […] The post Structura anului școlar 2021-2022. Este unul din anii cu cele mai puține zile de școala. Tezele se vor susține appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .