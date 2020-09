Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Bogdan Despescu a anuntat in aceasta saptamana infiintarea unei noi structuri in cadrul IGPR. Numita Politia Siguranta Scolara aceasta va avea rolul de a creste siguranta in jurul scolilor. Numai ca inființarea noii structuri va conduce la punerea…

- "Pana pe 10 septembrie trebuie sa afle. Școlile trebuie sa comunice pana pe data de 10 septembrie decizia cu privire la inceperea școlii", a spus ministrul Educației, pentru Edupedu.ro. Monica Anisie a mai spus ca fiecare școala ar trebui ca cel tarziu marți sa se intruneasca in ședința Consiliului…

- Conform datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), anul scolar 2020-2021 incepe pe 14 septembrie 2020 si se va incheia pe 18 iunie 2021. Noul an școlar are 34 de saptamani si 167 de zile. Este impartit in doua semestre si patru vacante pentru toti elevii, plus o vacanta pentru ...

- Anul școlar 2020-2021 va incepe luni, 14 septembrie și va avea doua semestre, 34 de saptamani. Primul va acoperi 14 saptamani de cursuri, in perioada 14 septembrie - 29 ianuarie 2021, iar cel de-al...

- Starea de alerta este prelungita in Romania cu inca 30 de zile, incepand cu 16 august pana in 15 septembrie, adica dupa inceputul noului an școlar. Anul școlar incepe pe 1 septembrie, dar cursurile pentru elevi incep pe 14 septembrie. Ambele momente vor fi in interiorul starii de alerta. In perioada…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va susține, miercuri, ora 18.00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile președintelui vin in contextul in care la Palatul Cotroceni, azi, are loc o ședința cu privire la deschiderea anului școlar.Klaus Iohannis i-a chemat, astazi, la Palatul Cotroceni,…

- Primarii au fost anunțați, luni, ca Guvernul vrea reluarea cursurilor „fața in fața”, dar lucreaza „la mai multe scenarii” pentru inceperea noului an școlar. Anunțul a fost facut de vicepremierul Raluca Turcan, la sedinta de luni a Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania, care a avut loc…

- "Sunt in fata dumneavoastra sa va asigur ca realitatea in care copiii dumneavoastra invata nu mai poate fi ignorata. Oferim sincere scuze pentru ca foarte multi copii din sistemul educational romanesc nu reusesc sa faca fata cerintelor examenelor nationale si ne asumam faptul ca si din cauza noastra,…