Stiri pe aceeasi tema

- Structura anului școlar 2020-2021 a fost batuta-n cuie și publicata in Monitorul Oficial. Cursurile vor incepe pe 14 septembrie, in ciuda insistentelor din partea elevilor, care au cerut ca anul școlar sa inceapa pe 1 septembrie. Vacanta de primavara va avea doua saptamani, care vor fi imparțite astfel…

- A fost publicata in Monitorul Oficial structura anului școlar 2020-2021. Vacanța de Paști va fi imparțita in doua – cea de Paștele ortodox și zilele libere de Paștele catolic. Cu prilejul sarbatorilor de Paști, elevii vor avea doua vacanțe. Prima in perioada 2 aprilie 2021 – 11 aprilie 2021, iar a doua…

- Calendarul privind structura anului școlar 2020-2021 a fost publicat in Monitorul Oficial, astfel ca elevii vor incepe școala mai tarziu fața de anul trecut și vor avea mai multe vacanțe. Potrivit calendarului, Ministerul Educatiei si Cercetarii a hotarat sa fracționeze vacanța de primavara și sa reintroduca…

- Anul scolar viitor va incepe pe 1 septembrie 2020 si se va incheia pe 31 august 2021, elevii fiind asteptati la cursuri pe 14 septembrie 2020, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Anul scolar se structureaza pe doua semestre, cu 34 de saptamani: semestrul I – 17 saptamani de cursuri…

- Ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2019-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, iar potrivit acesteia cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Semestrul al doilea semestru incepe in 13 ianuarie. Pentru profesori, anul scolar 2019-2020 incepe pe 1 septembrie…

- Din 2020, cuantumul alocatiilor pentru copii urmeaza sa fie dublat, ajungand la 300 de lei, conform unui amendament adoptat, marti, in Comisia pentru munca din Camera Deputatilor. Comisia pentru munca a Camerei Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege care prevede dublarea alocației pentru copiii…

- O materie optionala – educatie antreprenoriala – va fi introdusa de anul scolar viitor in gimnaziu si liceu, dupa ce ministrul Educatiei, Monica Anisie, a semnat un acord de parteneriat cu reprezentanti ai Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si Federatiei Patronale de Petrol…

- Ordinul prin care specialitațile „farmacie generala” și „industrie farmaceutica și cosmetica” au fost reintroduse in nomenclatorul de specialitați pentru rezidențiat a fost publicat in Monitorul Oficial. Doua specializari din domeniul farmaceutic eliminate din nomenclatorul pentru rezidențiat in perioada…