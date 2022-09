Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de 2,155 miliarde euro, in crestere cu 77,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, preluate de Agerpres. Cele mai mari exporturi…

- Romania a produs, in primele sase luni din 2022, o cantitate de titei de peste 1,464 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 97.100 tep (6,2%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au…

- Topul scumpirilor din Romania. Prețurile la energie, combustibili, alimente și servicii lovesc in bugetele familiilor de romani Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15%, scazand usor de la 15,1%, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut…

- “As spune ca nu austeritatea este cuvantul cheie in aceasta perioada, ci mai degraba cumpatarea, pentru ca am vazut fata de crizele precedente, din in urma cu zece ani, guvernele statelor occidentale si din zona cu care si noi conlucram indeaproape, partenerii nostri, nu au mai avut aceasta abordare…

- Recensamant 2022. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii nr. 12/2022 a Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 2021. Etapa de…

- Se prelungeste colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…

- Romania a inregistrat, in luna mai a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 6.581 de persoane, in scadere fata de aceeasi perioada din 2021, cand sporul negativ era de 9.026 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale,…