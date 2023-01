Stiri pe aceeasi tema

- Sa nu-și imagineze cineva ca din 25 mai va fi o guvernare pesedista, recomand moderație, afirma la RFI purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. El spune ca declarațiile critice din partea PSD „e posibil sa strice ceea ce greu s-a construit”.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, susține nu va avea loc o schimbare a calendarului privind adoptarea legilor Educației, dupa ce Vasile Dincu a solicitat debateri pe un termen mai lung.

- Nici nu am intrat in anul prezidențiabil 2024, ca politicienii romani au inceput deja sa testeze apele și sa arunce sageți. La PNL este adus in discuție Nicolae Ciuca, chiar daca in jurul sau planeaza unele controverse. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti in emisiunea Talk…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a spus luni, 9 ianuarie, la Digi24, ca partidul condus de Nicolae Ciuca așteapta ca partidul condus de Marcel Ciolacu sa vina cu un punct de vedere dupa acuzatiile aduse de Agenția Naționala de Integritate presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin…

- Rusia instaleaza un scut la centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, pentru protejarea deseurilor nucleare de bombardamente si drone, a declarat sambata un oficial instalat de Rusia, transmite Reuters.Imagini publicate de Vladimir Rogov, un oficial numit de rusi din provincia Zaporojia din Ucraina,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre bugetul de stat pe 2023 va fi public cel mai probabil joi, dupa sedinta Guvernului, el aratand ca probabil intr-o saptamana va trece prin comisia de buget si prin plenurile reunite ale celor…

- PNL promite ca intr-o saptamana pensionarii vor ști cu cat li se vor majora pensiile. Liberalii au propus, in Coaliție, creșterea cu 15%. Mai mult, propun introducerea unor praguri de venit pentru ajutoarele pe care ar trebui sa le primeasca pensionarii. Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a precizat ca Nicolae Ciuca e mandatat sa mearga in Coaliție și sa discute cu partenerii de guvernare doua variante prin care pensiile pot fi crescute in 2023 cu 15%.