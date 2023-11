Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidului Național Liberal, Ionut Stroe, a declarat, luni, dupa ședința conducerii PNL, ca liberalii nu vor depune amendamente la proiectul legii pensiilor și nu vor exista modificari la actul normativ decat de forma, precizand ca niciodata nu s-a pus problema lipsei banilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul si-a schimbat ”vreo zece prim-ministri in zece ani”. ”Nici nu vreau sa intru in detalii cati ministri au fost pana acum pe fiecare minister in parte, dar cu adevarat, adevarata stabilitate a venit de la administratiile locale, pentru ca dumneavoastra aveti…

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a anunțat ca marirea consistenta a pensiilor va avea loc in septembrie 2024, cu 40%, exact in saptamanile premergatoare alegerilor locale, dar și cu cateva luni inainte de prezidențiale și parlamentare. Citește și: Guvernul renunța la limitarea plaților cash.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt”, care nu ar mai trebui sa ridice probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor speciale,…

- Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: ”Nu se pune problema lipsei de bani pentru profesori, medici, pensionari” Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: ”Nu se pune problema lipsei…

- Alerta lansata de Marcel Ciolacu: Romania ar putea pierde 1,4 miliarde de euro daca nu soluționeaza problema pensiilor specialePresedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri despre pensiile speciale ca pana la 1 noiembrie trebuie sa avem tot procesul parlamentar inchis, cu tot cu decizia…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri despre criticile aduse de colegul sau, Robert Sighiartau, privind alianta cu PSD, ca nu se pune problema ca in momentul de fata sa abdice de la angajamentul asumat acum doi ani de zile si nu se pune problema unei

- Liderul PSD a mai spus ca isi doreste ca legea pensiilor sa fie finalizata in acest an si sunt trei variante in lucru, fiind deja discutii zilele trecut pe acest subiect cu reprezentantii Bancii Mondiale.„Stiti foarte bine ca a fost eliminat, in urma discutiilor avute si cu doamna presedinta a Comisiei…