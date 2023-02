Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a refuzat sa recunoasca existența poporului ucrainean intr-o seara festiva organizata in onoarea președintelui azer Ilham Aliyev. El a spus ca Ungaria s-ar fi invecinat cu „rușii” din est, deși țara nu are granițe comune cu Federația Rusa, relateaza Ziare.com.„Nu trebuie sa fii un fizician…

- Cuplul din fruntea grupului, Elena Kolbasnikova și Max Schlund, i-a inmanat personal unui ofițer rus suma de 500 de euro la sfarșitul anului trecut. Mesajele lor arata ca știau ca banii au fost platiți pentru echipamente de telecomunicații.

- Noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene nu face decat sa provoace mari daune țarii sale, susține acesta, pentru ca energia nucleara este necesara pentru Ungaria.Ungaria susține ca nu poate sa renunțe la cooperarea cu Rusia din domeniul energiei. Asta pentru ca ungurii și rușii au pornit un proiect…

- Orasul detine si titlul de „Capitala a Muzicii". „Shine!" – Straluceste!, acesta este motto-ul sirului de evenimente care incep astazi, la Veszprem, capitala judetului cu acelasi nume, situata la aproximativ 100 de kilometri de Budapesta. Acest oras si regiunea din jurul Lacului Balaton detin titlul…

- Budapesta mizeaza pe asistența financiara din partea Uniunii Europene (UE) in construcția de noi gazoducte care sa furnizeze gaze catre Europa Centrala, deoarece acest lucru este in interesele tuturor țarilor din regiune. Declarația in cauza a fost facuta, la o conferința de presa cu omologul sau bulgar,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirma ca un oficial din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a fost pus sub acuzare in urma unei anchete, susținand ca au descoperit ca acesta „justifica public agresiunea armata a Rusiei impotriva Ucrainei”. Serviciul de securitate nu a dat numele acuzatului…

- Guvernul Ungariei va majora de la 40% la 95% taxa speciala platita de grupul local de petrol si gaze Mol in urma profitului facut din diferenta de pret dintre titeiul rusesc Ural si petrolul Brent, transmite Xinhua, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seful administratiei prezidentiale ucrainene, Andrii Iermak, spune ca plafonul de pret pentru petrolul rusesc convenit vineri de tarile din G7, impreuna cu Australia, ar trebui redus la 30 de dolari pe baril pentru a lovi mai puternic economia Rusiei.