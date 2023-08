Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri ca in mod obligatoriu, trebuie sa insistam pentru a schimba aceasta opinie a Austriei privind aderarea Romaniei la Schengen. Daca se rezolva lucrul acesta, cu siguranta vom accede in Schengen foarte rapid, a mai spus liberalul.”In mod…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a confirmat poziția Austriei impotriva intrarii Bulgariei și Romaniei in Schengen. Karner a anunțat ca in prima jumatate a acestui an, 5.900 de straini au fost scoși de buna voie și forțat din țara – cu 20% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut.…

- „Legat de Schengen. Aceasta decizie este rusinoasa si toata lumea din Europa stie asta. In Parlamentul European avem o majoritate covarsitoare pentru aderarea Romaniei la Schengen. Suntem foarte clari asupra acestui lucru. Ce putem face? In Parlamentul European tot ceea ce putem face este sa indemnam…

- Premierul Romaniei a precizat ca nu a apucat sa discute cu omologul din Austria, țara care se opune aderarii țarii noastre la Schengen, pe tema primirii in acest spațiu, „in perioada urmatoare”, fiind optimist, data fiind deschiderea celorlalte state.

- Comisia de Petiții din cadrul Parlamentului European va vota marți, 27 iunie 2023, o noua rezoluție pentru susținerea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, a anunțat eurodeputatul PSD, Victor Negrescu.

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, susține ca in momentul Guvernul se va indrepta impotriva Austriei la CJUE și va cere despagubiri de 10 miliarde de euro, cat pierde țara noastra prin absența din Schengen, atunci perspectiva Austriei s-ar schimba „in 24 de ore”.„Singura soluție serioasa și pentru…