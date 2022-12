Stiri pe aceeasi tema

- „Investițiile straine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimarii BNR, 2022 va fi anul cu cele mai importante investiții straine. Acest indicator ne arata ca marii investitori vad, foarte clar, perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei…

- ”Investitiile straine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimarii , 2022 va fi anul cu cele mai importante investitii straine. Acest indicator ne arata ca marii investitori vad, foarte clar, perspectivele de crestere pe termen lung ale economiei romanesti…

- „Apartenenta la organizatia celor mai dezvoltate tari din punct de vedere economic ne acorda noua o recunoastere internationala , ne acorda un statut, daca vreti , mai ridicat de economie stabila. Este , daca vreti, o carte de vizita extrem de relevanta in dialogul bilateral cu alte tari, cu blocuri…

- Defalcat, in industrie erau 61.255 intreprinderi, in constructii erau 72.707 intreprinderi, in timp ce in comert erau 177.351 intreprinderi si alte 312.717 intreprinderi in servicii de piata. Acestea aveau in total 4.073.991 salariati. ”Comparativ cu anul 2020 numarul total de intreprinderi a crescut…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,265 miliarde euro (comparativ cu 6,344 miliarde euro in perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 6,002 miliarde euro, iar creditele…

- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 6,474 miliarde euro (comparativ cu 4,42 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,204 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- ”Prin hotarare de Guvern, vom aproba astazi infiintarea si functionarea Bancii de Dezvoltare. Este o banca cu capital de stat. Aceasta banca va fi destinata sprijinirii mediului de afaceri. Este o banca ce va fi un partener al tuturor firmelor romanesti si institutiilor publice si private. Este, de…