Stroe - Dragnea, anunț colosal despre 2019 ”Ne asteapta un an greu, 2019, an in care vom avea doua cicluri electorale, pentru Parlamentul Europei, pentru Presedintia Romaniei, dar trebuie sa fim animati de sentimentul ca suntem cel mai puternic partid, un partid serios, un partid care a demonstrat in anii in care a guvernat tara ca este capabil, un partid care a facut multe lucruri importante, bune si trebuie sa plecam motivati in aceste doua campanii electorale si sa si castigam. Eu am convingerea ca vom castiga, pentru ca avem forta, suntem organizati si avem si un presedinte langa care trebuie sa stam uniti, un presedinte care a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Ioan Mircea Pascu a declarat joi, la Mamaia, la deschiderea Scolii de vara a Organizatiei de Femei a PSD, ca Romania poate intampina mai multe obstacole la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, considerand,

- Liderul PSD Constanta, Felix Stroe, a declarat ca social-democratii trebuie sa stea uniti langa presedintele partidului, Liviu Dragnea, cel care a condus "magistral" campaniile electorale din 2016 si care, "cu siguranta", va face la fel si in anul electoral 2019. "Ne asteapta un an greu, 2019, an in…

- Europarlamentarul Ioan Mircea Pascu a declarat joi, la Mamaia, la deschiderea Scolii de vara a Organizatiei de Femei a PSD, ca Romania poate intampina mai multe obstacole la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, considerand, referitor la lupta politica interna, ca este nevoie de un…

- Europarlamentarul, prezent la deschiderea Scolii de vara a Organizatiei de Femei a PSD, a raspuns astfel unei intrebari privind o postare a sa de pe Facebook dupa protestul din 10 august din Bucuresti, in care scria ca in Franta amenda este de 15.000 de euro pentru ultragierea unui agent. "M-am…

- Vicepresedintele Parlamentului European Ioan Mircea Pascu a declarat joi, in statiunea Mamaia, ca in strainatate este respectata autoritatea statului si a agentilor statului, la noi fiind "o chestiune benevola", iar daca nu o respecti, "nu se intampla nimic". Europarlamentarul, prezent la deschiderea…

- „Vom mentine trupele acolo cata vreme consideram ca este nevoie. Principalul motiv, dupa infrangerea ISIS, este stabilizarea regiunii si inca este nevoie sa fim acolo pentru acest lucru”, a declarat Ryan.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca inca nu a fost chemat la DIICOT pentru a fi audiat in urma plangerii penale depuse de el impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea."Pana acum nu am fost chemat la audieri. Am vazut informatia, am inteles ca este…

- Președintele TNL, Mara Mareș, a lansat un atac dur la adresa guvernului Dancila in chestiunea creditelor fara dobanda, garantate de stat, spunand ca tocmai principalii beneficiari ai acestora, tinerii, nu au fost consultați:“Zi de zi, guvernul PSD ne arata noi modalitați de risipire a banului…