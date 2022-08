Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca rotativa guvernamentala este un angajament luat de partid la formarea coalitiei, iar PNL isi respecta angajamentele. "Nu exista astazi in partid nicio alta ipoteza decat implementarea rotativei anul viitor, conform protocolului", precizeaza el.…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, susține ca ideea lansata de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, cel care a cerut sa nu se mai faca rotația premierilor intre Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, reprezinta doar o fumigena care sa il scape pe liderul PNL de problemele avute in plan local.…

- Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, sustine, referindu-se la problema rotativei din 2023, cand functia de premier ar urma sa fie preluata de PSD, ca a schimba un premier cu un an inainte de alegeri, cand ai razboi la granite, nu ar fi un semnal bun. La fel ca fratele sau Andrei, ambasador in Statele…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru sustine, referindu-se la problema rotativei din 2023, cand functia de premier ar urma sa fie preluata de PSD, ca a schimba un premier cu un an inainte de alegeri, cand ai razboi la granite, nu ar fi un semnal bun.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat vineri pentru News.ro ca ar retine din atacul social-democratului Paul Stanescu partea in care spune ca in coalitie au avut un acord pentru masuri fiscale care se pot aplica, care sunt realiste. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre masurile decise in coalitie cu privire la modificarea Codului Fiscal, ca liberalii au reusit in urma negocierilor sa limiteze aceasta crestere a taxarii dividendelor la 8 la suta, pentru ca…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat, marti, pentru News.ro, despre masurile inaintate de PSD in coaliție pentru modificarea Codului Fiscal, ca o suprataxa pentru anumite companii, ar fi o eroare cu care liberalii nu pot fi de acord pentru ca ar duce imediat la alte cresteri de preturi.…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe il contrazice pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a calificat drept „total incorecta” afirmatia ca un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar, afirmand ca sistemul privat sustine economia, de acolo…