- ”Va aduceti aminte ca ANPC-ul a venit si a tras in semnal de alarma? Imprumutul respectiv… domnul Drula, cand era ministru, in 2021, cand Blue Air nu a mai platit ratele la imprumutul dat de domnul Orban de 300 de milioane, nu si-a dat seama ca ceva nu functioneaza acolo si ca trebuie sa intervina?…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma, referindu-se la Blue Air, ca aceasta are datoria de a acoperi toate costurile generate de decizia managementului companiei de a sista zboruri. Stroe aminteste ca Guvernul a alocat cinci milioane de lei, in regim de urgenta, pentru ca romanii ramasi in…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…

- Blue Air a anunțat miercuri seara ca va relua zborurile, dupa ce Administrația Fondului pentru Mediu a decis ridicarea popririi puse pe conturile companiei. „In decursul zilei de maine vom reveni cu un comunicat oficial in care vom anunța exact ce zboruri vom relua”, a transmis Blue Air. „Poprirea a…

- Administrația Fondului pentru Mediu a decis suspendarea popririi asupra disponibilitaților banești ale companiei Blue Air Aviation S.A și stabilirea unui grafic pe 12 luni pentru achitarea creanței. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca Guvernul va aloca 5 milioane de lei companiei TAROM, pentru a trimite aeronave care sa preia romanii afectati de suspendarea zborurilor Blue Air. Intr-o declarație la Antena 3, Grindeanu a precizat ca, ulterior, Guvernul se va indrepta impotriva…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti seara, la Antena 3, ca principala preocupare a Guvernului, in criza Blue Air, a fost de a aduce acasa romanii aflati in strainatate care ar fi trebuit sa se intoarca cu aeronave ale acestei companii. ”Pe noi ne-a preocupat, dupa aceasta hotarate a Blue Air de a bloca…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 6 septembrie, ca 3.000 de oameni sunt afectați dupa ce Blue Air a decis sa suspende zborurile și ca i-a cerut ministrului UDMR al Mediului, Tanczos Barna, sa intreprinda demersurile necesare pentru ca oamenii blocați in aeroporturi sa ajunga la destinații.Ciuca…