Intemperii severe din estul Canadei s-au soldat, sambata, cu patru morți și aproape 900.000 de locuințe fara curent electric. Autoritățile canadiene au anunțat sambata ca patru persoane au murit in estul Canadei, dupa ce furtuni puternice au lasat fara curent electric aproape 900.000 de locuințe din Ontario și Quebec. Striviți de copaci, inecați Poliția din […]