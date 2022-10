Romania records a new case of monkey pox

A new case of monkey pox has been confirmed in Romania, the total number of people infected with this virus reaching 43, the Ministry of Health informs on Monday, told Agerpres.