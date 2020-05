Stiri pe aceeasi tema

- Despre licoarea bahica fabricata in Polonia s-a scris ca a ucis o adolescenta in urma cu 6 ani, conform Daily Star . Acum se investigheaza cum respectiva bautura a ajuns din nou in magazinele din Regatul Unit. Primele rapoarte sugereaza ca alcoolul a fost pus in vanzare sub caracterizarea „potrivit…

- Este vorba de fratele lui Hamude, stripperul care a participat la Puterea Dragostei, și al carui tata a fost reținut in același dosar. Pe numele suspectului a fost emis un mandat de reținere, insa Poliția nu a reușit sa-l gaseasca, potrivit Romania Tv. Zece oameni din judetul Iasi au murit, in ultimele…

- Jale mare și nu prea la Iași dupa ce patru tovarași dintr-un sat s-au stins dupa ce au baut spirt contrafacut. In comuna Stolniceni-Prajescu, Romania, mai mulți oameni obișnuiesc sa consume spirt, insa „Mona” este cel mai popular.

- Jale mare și nu prea la Iași dupa ce patru tovarași dintr-un sat s-au stins dupa ce au baut spirt contrafacut. In comuna Stolniceni-Prajescu, mai mulți oameni obișnuiesc sa consume spirt, insa „Mona” este cel mai popular. Soția unuia dintre cei morți spune ca a avut mare noroc ca a scapat cu viața.…

- Cele zece persoane care au murit, la Iași, dupa ce au baut spirt contrafacut, ce conținea metanol, erau „muncitori, nu depravați”, dupa cum a declarat Hugianu Costel, primarul comunei Stolniceni-Prajescu.

- Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa dupa noaptea trecuta, cand in comunitatea rușilor lipoveni din Stolniceni Prajescu, o localitate aflata la 70 de kilometri de Iasi, trei oameni au murit in mai puțin de 24 de ore. Analizele au aratat ca cele doua femei și un barbat s-au intoxicat…

- Trebuie spus ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman. In acest caz, in loc de alcool etilic s-a folosit alcool metilic, o substanța otravitoare care produce moartea la scurt timp dupa consum, anunța BZI . Deși alcoolul metilic nu…