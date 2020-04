Stiri pe aceeasi tema

- Printesa urbana, una dintre cele mai populare bloggerițe din Romania, dezvaluie intr-o postare pe Facebook ca tatal soțului sau este internat de luni la Spitalul din Suceava, este in stare grava, iar medicii nu fac nimic. Scriitoarea Ioana Chicet-Macoveiciuc a povestit situatia infioratoare de la spitalul…

- Libertatea a facut un experiment pentru a vedea cum este traficul in București in perioada epidemiei de coronavirus . A ales un traseu care strabate Capitala și care, in mod normal, ar fi fost extrem de aglomerat. De cand Klaus Iohannis a decretat stare de urgența in Romania și masurile de prevenire…

- E disperare in sistemul de sanatate. Dupa ce peste 100 de cadre medicale s-au infectat la Suceava și in alte spitale din țara, un medic iese la rampa cu acuzații grave. Un medic din Arad susține ca este acasa izolat cu 3 copii și soție și are de cateva zile simptome de coronavirus, dar așteapta rezultatele…

- Președintele Romaniei anunța achiziții urgente de echipamente medicale necesare in criza coronavirus in valoare de 10 milioane de euro, apropate de Uniunea Europeana.Citește și: SURSE Romania TV: Gheorghe Flutur, INTERNAT intr-o rezerva de lux, la spitalul din Suceava "Intenționez sa…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Am luat act de aceasta demisie. Ii voi transmite presedintelu Iohannis aceasta demisie pentru a se putea emi Aproape cinci luni, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care-l conduc si impreuna am luat decizii benefice pentru sistemul…

- Soțul unei asistente care a cerut sa fie testata a murit, miercuri, acesta fiind al 14-lea deces din Romania, din cauza coronavirusului. Nici in prezent, singura asistenta care se ocupa de 25 de infectati cu COVID 19 la Suceava nu are echipament de protectie.O sursa din Spitalul Judetean Suceava…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant", antreprenorul Stefan Mandachi i-a spus jurnalistului Victor Ciutacu de ce a decis sa vina in sprijinul medicilor care ii trateaza pe bolnavii de coronavirus. "Am vrut sa ofer aceste spatii doar catre personalul medical, dar astazi am primit in jur de…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de premier. El a explicat ca este un om de partid și este de parere ca in timpul unei crize președintele partidului trebuie sa fie și prim-ministru. ”Un mesaj important pentru romani. Astazi am luat decizia sa-mi depun mandatul de Prim-Ministru desemant Președintelui…