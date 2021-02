Strigătul de ajutor al unei mame bolnave cu cinci copii. Familia trăiește într-un bordei care stă să se prăbușească Viața este nedreapta uneori insa printr-un sprijin de la cei care au mai multe posibilitați financiare, familiile nevoiașe ar putea duce o viața cat se poate de normala. Fiecare caz descoperit de catre parintele Damaschin are o poveste trista. Veronica este mama a cinci copii și locuiește intr-o casa care abia mai sta sa nu se prabușeasca in comuna Dagața. Starea de sanatate a femeii este grava și acum, parintele Damaschin ancearca pe cat posibil sa ii ofere femeii și celor cinci copii ai sai condiții mai bune. Am cantarit indelung daca se cuvine sau nu sa vorbesc despre Veronica. De ce? Pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

