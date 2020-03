Stiri pe aceeasi tema

- Un roman cere ajutor pe Facebook pentru a putea reveni din India, unde, spune acesta pe reteaua de socializare, este izolat de o saptamana in spatiul de cazare, nu se mai poate aproviziona, iar cursele aeriene au fost suspendate.

- Un grup de 30 de cetateni romani, toti muncitori in industria petrolului, ramasi captivi in regiunea Kurdistan din Irak, solicita ajutor din partea autoritatilor romane sa fie ajutati sa se intoarca acasa la familiile lor.

- Daca sunteti in vacanta, veniti acasa! Astfel suna apelul Ministerului Afacerilor Externe pentru toti romanii prinsi de pandemie in afara tarii. Nu este insa usor, atunci cand iti petreci vacanta in Statele Unite ale Americii, Republica Dominicana, sau in state care si-au inchis partial sau total, legaturile…

- Zeci de romani, persoane care lucrau in turism, care aveau sau nu contracte de munca și care au fost disponibilizați de angajatori, sunt blocați in nordul Italiei și sunt ingrijorați, potrivit Digi24.ro. Italia este acum o zona rosie și stațiunile montane au fost inchise. Au fost restricționate calatoriile,…

- Donald Trump a declarat, marti, ca nicio tara nu a incercat sa il ajute sa castige alegerile din noiembrie, dupa ce un inalt oficial ale serviciilor secrete americane le-a spus legislatorilor ca Rusia intervine in votul din alegerile prezidentiale de anul acesta pentru a-l sprijini pe Trump sa castige…

Nu lasați sa piara școala de la țara!, STRIGATUL de AJUTOR al comunitaților rurale, prin vocea primarului Ciugudului Nu lasați sa piara școala de la țara! Acesta a fost…