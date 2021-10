Florin Rosu, managerul de la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, anunta ca batalia cu virusul in acest moment a fost pierduta. Curtea Spitalului este plina de ambulante cu bolnavi COVID, care nu au loc de internare nicaieri in Iasi si la niciun sputal din zona Moldovei. "Lupta cu virusul SarsCov2 a fost pierduta! Toate unitatile sanitare impreuna cu Unitatile si Compartimentele Primiri Urgente au pus la dispozitie maximum resurselor umane, financiare (mai putin Spitalul Militar, care, in nici unul dintre valurile pandemice nu si-a facut "simtita prezenta"). Putem sa operationalizam cat de multe…