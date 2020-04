Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din orașul Motru, județul Gorj, iși striga nemulțumirea, dupa ce cu mari eforturi a reușit sa obțina cateva maști de protecție, necesare in perioada de pandemie in care ne aflam.

- Bloggerița și scriitoarea Ioana Macoveiciuc, alias Prințesa Urbana, spune ca socrul sau, internat de luni la Suceava in stare grava, cu febra și pneumonie, nu a fost consultat de niciun medic și nici macar nu a fost dus la dializa, tratament de care are nevoie. „Tatal soțului meu este internat de ieri…

- Situația de la spitalul din Suceava este una alarmanta. Cu puțin timp in urma, nora unui pacient internat in instituția medicala a facut o marturisire absolut cutremuratoare. Femeia a povestit pas cu pas prin ceea ce trece tatal sotului ei.

- Spitalul Radauti are nevoie de personal, materiale sanitare si medicamente, in conditiile in care a devenit unitate de suport COVID-19. Managerul unitatii a cerut sprijin de la autoritati pentru suplimentarea personalului si fonduri pentru echipamente si medicamente.Managerul Spitalului Municipal…

- Primul caz diagnosticat cu coronavirus in județul Suceava, un barbat in varsta de 71 de ani, s-a vindecat, a informat, luni, printr-un comunicat de presa, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan.Barbatul a fost confirmat pozitiv in data de 3 martie a.c., la patru zile dupa ce s-a intors in Suceava…

- Un pacient cu coronavirus se afla internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Cazul a fost confirmat de surse din Prefectura Brșov. Revenim cu detalii. The post Pacient cu coronavirus internat la Brașov! appeared first on NewsBV .

- Barbatul de 40 de ani internat la Timișoara s-a vindecat de coronavirus. Este vorba despre un barbat din Hunedoara internat impreuna cu fiica lui la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. The post Un alt pacient s-a vindecat de coroanvirus, la Timișoara appeared first on deBanat.ro…

- El s-a prezentat cu simptome specifice bolii, drept pentru care a fost internat si izolat la Spitalul din Suceava. "Nu se afla internat la noi. I s-au prelevat probele care au ajuns la noi la spital. Asteptam rezultatele", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.