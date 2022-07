Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Breazu, un legumicutor din Glodeanu Sarat, județul Buzau, spune ca programul Tomata va distruge legumicultura romaneasca, in loc sa-i ajute pe producatori ale caror venituri sunt tot mai mici de la an la an. Practic, aceștia nu raman decat cu banii din program, adica nimic, susține fermierul.…

- Toate drumurile duc la farmacie. Te doare sau nu te doare, ai treaba, n-ai treaba prin oraș, trebuie sa treci pe la farmacie. Macar sa te interesezi cat costa unguentul pentru incheieturi pe care l-ai vazut aseara in reclama TV. Costa mult, dar merita sa te duci la farmacie. Pandemia a creat dependența…

- Au aparut in vinzare primele cireșe. Se pare, insa, ca asta e mai mult spre bucuria vinzatorilor, deoarece cumparatorii care au ghinionul de a trece cu vreun copil de mina pe linga tarabele se umplu de jale. Asta pentru ca, sezonul incepe cu prețuri astronomice: un kg de cireșe a ajuns sa coste peste…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat ca trecerea atacantului Erling Haaland de la Borussia Dortmund la rivala Manchester City va duce piata transferurilor la un alt nivel, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritațile din Shanghai și Beijing au inasprit luni restricțiile anti-Covid, ceea ce a sporit furia in randul oamenilor care contesta masurile, modul in care sunt implementate și eficiența lor. Mii de oameni inca sunt inchiși in case. Frecvent au loc altercații cu forțele de ordine.

- Studentii de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" Galati au creat inghetata de afine cu capsule de ulei esential de trandafir, care are proprietati de calmare, linistire si ajuta la calmarea tusei.

- Gabriela Prisacariu a ieșit aseara in club cu fetele și l-a lasat pe fiul ei in grija soțului, astfel ca rautacioșii nu au ezitat și au starnit un val de reacții acide in mediul online. Mai mult decat atat, frumoasa blondina a primit și numeroase mesaj despre relația ei. Iata ce replica le-a dat partenera…