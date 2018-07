Stiri pe aceeasi tema

- Dependenta de jocuri video a fost inclusa in mod oficial pe lista afectiunilor mintale de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Boala a fost numita "gaming disorder" si se afla in aceeasi categorie cu dependenta de cocaina si cu cea de jocuri de noroc.

- Romania se afla pe locul 20 in lume in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de cancer, arata un raport realizat de World Life Expectancy pe baza datelor preluate de la Organizația Mondiala a Sanatații. Situația este mult mai grava atunci .cand vine vorba de barbați, țara noastra fiind pe locul…

- Mai bine de jumatate din romani sunt supraponderali sau obezi. Statisticile arata ca tara noastra ocupa locul trei in Europa in clasamentul supraponderalilor. Nici la capitolul obezitate infantila nu stam mai bine. Datele Organizației Mondiale a Sanatații ne claseaza tot ...

- Romania ar putea introduce o taxa pe zahar, cel putin la nivelul bauturilor racoritoare. Statisticile ingrijoratoare in care tara noastra este campioana la diabetul zaharat i-au facut pe alesi sa ia masuri, asa ca parlamentari de la toate partidele au depus un proiect de lege in acest sens. Prin modificari…

- (Adauga informatii) Aproximativ sapte milioane de oameni mor in fiecare an din cauza aerului poluat, cei mai multi in Asia si Africa, se arata intr-un raport dat publicitatii miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Nivelul poluarii din aer ramane la cote periculoase in mai…

- Au trecut 32 de ani de la marea spaima traita de romani dupa explozia chimica a reactorului de la Cernobil, Ucraina. Potrivit datelor publicate de Organizația Mondiala a Sanatații, numarul victimelor accidentului de la Cernobil ar fi de aproximativ 9.000 de morți și 200.000 de persoane bolnave. Surse…