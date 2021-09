Stresul provoacă dereglări digestive. Ce putem face și ce să mâncăm pentru a scăpa de probleme! Stresul provoaca dereglari digestive. Ce putem face și ce sa mancam pentru a scapa de probleme! „Stresul și anxietatea pot provoca o serie de probleme gastro-intestinale precum crampele, balonarea, inflamațiile la nivelul intestinului și scaderea poftei de mancare. Creierul și sistemul digestiv sunt conectate și intre ele exista o comunicare constanta. Intestinul este controlat parțial de sistemul nervos central din creier și maduva spinarii, avand in captușeala sa o rețea de transmițatori, cunoscut sub numele de sistem nervos enteric sau intrinsec. Stresul și anxietatea pot provoca o serie de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Deși sunt facute din plante, câteva ceaiuri pot provoca diverse neplaceri, iar unele nu sunt recomandate pentru a fi consumate deloc, în special în cazul femeilor însarcinate ori a celor care alapteaza. Iata trei…

- Jador trece prin clipe grele! Cunoscutul cantareț a devenit victima hoților chiar dupa un spectacol. Acesta s-a dus la Constanța pentru a provoca unele momente de bucurie fanilor ce iși doreau sa il asculte, totul s-a transformat intr-un coșmar. Jador trece prin clipe de groaza. Ce i s-a intamplat,…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 34,14% in primele sapte luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 37.667 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Gica Hagi (56 de ani) spera ca un stadion modern sa fie construit in Constanța in urmatorii trei ani. Farul, noul proiect din fotbalul constanțean, așteapta un stadion modern pentru a se muta de la Ovidiu. Gica Hagi are incredere ca autoritațile iși vor respecta promisiunea și ca arena va fi inaugurata…

- Inca ne aflam sub influența puternica adusa de conjuncția dintre Soare și Mercur din zodia Leu de ieri, insa astazi i se va opune vehement Saturn, aflat in retrogradare in zodia Varsator. Cu alte cuvinte, inițiativele noastre vor fi limitate, ne vom simți infranați și mai posomorați. Putem avea conflicte…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni seara, la Constanta, ca autoritatile nu sunt pregatite doar de valul 4, ci sunt pregatite sa depaseasca pandemia de coronavirus. Florin Citu a fost intrebat de jurnalisti, inainte de a intra in Casa de Cultura din Constanta, unde au loc alegeri pentru…

- Probleme de organizare la Rapid - Chindia, meci care se disputa pe Arena Naționala. Rapid joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Un cititor a semnalat redacția GSP ca, deși avea bilet la inelul intermediar,…

- Muștele sunt, alaturi de țanțari, unele dintre cele mai suparatoare insecte ale sezonului cald. Poate nu știai, insa poți indeparta muștele cu ingrediente pe care le ai in bucatarie sau plante. Iata cateva trucuri naturiste: 1. Lavanda. Ca și țanțarii, muștele nu suporta lavanda, așa ca, in drum spre…