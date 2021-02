Stremi alegerea lui #FERE pentru ANTRENORII DE HITURI

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea Lizei pentru aceasta seara se numește Levin HipHop, iar piesa pe care mizeaza se numește „Fulgerator”.…

- „Badum Tss” ii aduce Cezar Guna, Killa Fonic și REALM impreuna intr-o colaborare care ramane imediat intiparita in minte. Beat-urile fresh ale piesei și vocile artiștilor se completeaza perfect, iar rezultatul este unul care creeaza dependența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, Killa Fonic și REALM,…

- In aceasta seara dam startul ANTRENORILOR DE HITURI, o noua rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea lui Fere pentru aceasta seara se numește PEMDAS, are 18 ani și vinde din București. „Vine cu un vibe…

- In aceasta seara dam startul ANTRENORILOR DE HITURI, o noua rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea Lizei pentru aceasta seara se numește Sabian, iar piesa pe care mizeaza se numește „Fluture”. Sabian…

- Fere și Liza ii provoaca pe artiștii fresh! Afla in doar 15 minute daca ești de radio sau nu. Suntem aici pentru urmatorul val de artiști așa ca daca ai o piesa sau visezi sa fii in topuri, Fere și Liza te arunca in music battle of new comers, in fiecare miercuri. Cum? Trimite piesa cu care vrei sa…

- Liviu Teodorescu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune voci masculine din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram numara peste 740 mii de urmaritori, iar JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt doi artiști care au crescut foarte mult in ultima perioada. Aceștia au lansat „Inima naiva„, o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal. „Impreuna cu Ioana și intreaga echipa…

- NANE este artistul care a scos cea mai multa muzica in inceputul asta de an. Dupa „SORRY NOT SORRY”, artistul a mai venit cu o piesa, la doar 3 zile distanța. Aceasta este o colaborare intre NANE și LU-K BEATS, se numește „ECSTASY” și are in mai puțin de 24 de ore aproape 100 de... View Article