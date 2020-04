Streinu-Cercel trage semnalul de alarmă! Previziune sumbră, pentru următoarele zile Managerul Institutului „Matei Balș”, medicul Adrian Streinu-Cercel, se așteapta la o creștere a numarului infecțiilor cu noul coronavirus. „Din pacate, din cauza aglomerarilor care au fost zilele astea, ma aștept ca in urmatoarele 5-10 zile sa avem o problema cu infecțiile acute, de data asta, și potențial severe. Asta peste circa doua saptamani. Aici revin cu rugamintea susținuta ca de sarbatorile Pascale, lumea sa ințeleaga sa stea in casa, sa nu se vada cu bunicii, cu strabunicii pentru ca acum este momentul in care se pot produce cele mai nenorocite infectari și mi-aș dori sa trecem cu bine… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

