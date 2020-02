Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara s-a anunțat in mod oficial ca exista primul roman infectat de coronavirus. Este vorba despre un tanar de 25 de ani din Gorj, care in aceasta dimineața a ajuns la spitalul Matei Balș din București. Pacientul a facut primele declarații de pe patul de spital in exclusivitate pentru Antena 3.

- Managerul Spitalului "Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Streinu Cercel, a anuntat ca peste 30 de probe de analize recoltate de la persoane din judetul Gorj sunt negative, iar in cursul zilei de joi la Institutul "Matei Bals" au fost primite probe de la pacienti din mai multe judete, rezultatele acestora…

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) au prelevat, pana in prezent, probe biologice de la 73 de persoane care au intrat in contact cu cei doi barbati confirmati cu coronavirus - un cetatean italian si un tanar de 25 de ani din Prigoria. 29 dintre aceste probe au fost trimise, in cursul…

- Autoritațile centrale au transmis ca rezultatele la toate probele pentru coronavirus testate la Institutul „Matei Balș” sunt negative. Intre acestea se afla și primele 13 probe prelevate de la persoane din Gorj care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus. Mai sunt in lucru alte 19…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tatar susține ca 11 probe ce provin de la persoane care au interacționat cu italianul cofirmat cu coronavirus sunt genative, restul analizelor urmand sa fie finalizate miercuri, pana la ora 14.00, de catre medicii de la Institutul „Matei Balș”.„Primele…

- Autoritațile din Gorj continua prelevarea de probe biologice de la persoanele care au intrat in contact cu italianul, acestea fiind trimise, ulterior, la Institutul “Matei Balș” din București. Respectivele persoane vor sta izolate la domiciliu timp de 14 zile, jandarmii urmand a verifica daca…