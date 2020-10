Streinu-Cercel: Legislația sanitară are multe erori, o vom modifica Medicul Adrian Streinu-Cercel afirma ca legislatia in domeniul sanitar in timpul pandemiei a fost scrisa „pe genunchi”, pentru ca asa au fost vremurile, motiv pentru care a „iesit cu erori”. „Vom scapa de pandemia asta, cu siguranta. Cati dintre noi, nu stiu sa va spun, dar vom scapa de ea. Vor veni celelalte generatii care trebuie sa fie si ele protejate si sa stie din timp ce au de facut. Noi am scris legislatia acum pe genunchi, asa au fost vremurile. Pe genunchi am scris-o, cu erori a iesit. Multe, putine, nu asta este problema. Important este ca acum avem ce sa utilizam si trebuie puse in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

