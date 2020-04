STREINU-CERCEL își pune lumea în cap: Cei peste 65 de ani să fie scoși din familiile lor și izolați Un proiect al doctorului Adrian Streinu=Cercel care propune izolarea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani pentru trei luni de acum inainte și chiar desparțirea obligatorie a batranilor de familiile lor, și care a generat deja reacții negative in randul opiniei publice, este respins categoric de catre Guvern, care se dezice de astfel de idei și susține ca nu au fost luate in discuție. Streinu Cercel a reunit propunerile in cadrul unui așa-zis proiect de relaxare a masurilor de combatere a raspandirii epidemiei, care insa nu are girul Guvernului și a fost respins, categoric, luni, și de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

