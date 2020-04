Streinu-Cercel, despre ridicarea restricțiilor: DACĂ stăm potoliți, la jumătatea lunii IULIE! “Daca stam potoliti in aceste patru - cinci zile, estimez ca undeva la jumatatea lunii iulie. (...) Daca nu stam potoliti, atunci se va intinde problema asta si pana la anul nu mai iesim”, a spus prof. univ. Streinu-Cercel, la un post de televiziune, potrivit Agerpres. In opinia sa, dupa luna octombrie este de asteptat un al doilea val de imbolnaviri de COVID-19, prof. univ. Streinu-Cercel mentionand ca evolutia pandemiei are o forma grafica similara cu cea a unui dromader. “Evolutia in dromader inseamna ca acum noi vedem capul camilei. Urmeaza o perioada de acalmie, care va fi luna iulie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

