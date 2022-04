Street Style la Taipei Fashion Week 2022 Saptamanile modei se transforma de fiecare data in veritabile spectacole stilistice. Spectacole ce nu se petrec exclusiv pe catwalk, ci și pe strada. Influencerii invitați la aceste show-uri fac de fiecare data totul pentru a ieși in evidența prin ținutele lor. Outfituri cat mai inedite și cool. An de an, Taipei reprezinta orașul cu cei mai creativi oameni. Zilele acestea, pe strazile capitalei taiwaneze, s-a desfașurat un veritabil defileu cu ținute spectaculoase. Combinații stilistice interesante cu ocazia Taipei Fashion Week 2022. Iata in continuare…