Street Style la Stockholm Fashion Week 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Streetstyle cu masca la Paris Couture Fashion Week In plina pandemie, influencerii au acaparat cele mai importante zone din Paris. Așa se intampla mereu cand Paris Couture Fashion Week este in plina desfașurare. Iubitorii de moda au imbracat cele mai cool ținute, accesorizate cu maști de protecție,…

- Planurile multora dintre noi au fost date peste cap de pandemia de coronavirus. Și vedetele sunt in dubii in legatura cu modul in care se vor desfașura Sarbatorile de Iarna anul acesta. Anca Serea a vorbit deschis despre planurile sale alaturi de familie. Anca Serea, decizie radicala in pandemie Avand…

- Victoraș Micula nu mai ține cont de nimic, decat de propria stare de bine, chit ca este pandemie sau nu. Milionarul a sfidat din nou autoritațile, care incearca sa ii țina in frau pe cei care organizeaza evenimente aglomerate, deși legea interzice acest lucru.

- Campioana olimpica si multipla medaliata la campionatele europene si mondiale de natatie, Camelia Potec ii indeamna pe romani sa constientizeze ca sanatatea fara activitate fizica este imposibila si atrage atentia asupra pericolului reprezentat de procentajul de 63% al sedentarismului in randul populatiei,…

- Mike Ryan, directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS, a avertizat luni ca omenirea risca viitoare pandemii daca sufera de „amnezie” si nu invata din criza actuala de coronavirus, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, impreuna cu reprezentanți silvici, in timp ce desfasurau activitati pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice pe raza de competenta, au depistat in trafic, in localitatea Vintila-Voda, un sofer de 45 de ani, din Sapoca, la volanul unei…

- Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, sustine ca decizia primarului Craiovei de a deschide un targ de Craciun in centrul orasului, in plina pandemie, reprezinta o actiune electorala organizata fara sa se tina cont de crestere numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, atat la nivel national,…

- Scandal cu impușcaturi in plina zi pe o strada din Constanța, un barbat a tras cu un pistol cu bile, in urma atacului doua persoane au fost ranite, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.Atacul a avut loc, marți, in jurul orei 15:45 pe bulevardul Alexandru Lapușneanu din municipiul Constanța, un…