- Al doilea concert din cadrul celei de-a patra ediții a proiectului cultural Muzica in Perimetru, organizat de Asociația ASCOOLT, in colaborare cu Organizația Culturala facem, promite sa fie o experiența unica. Acesta va avea loc la Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii din Targu Mureș,…

- Asociatia JCI Targu Mureș organizeaza, in data de 3 iulie, de la ora 19.00, la Antigalerie Cactus din Targu Mureș, workshop-ul cu tema "Vizualizare: Orașul visurilor tale", eveniment care se desfașoara in seria "How To". Participanții vor avea ocazia sa invețe tehnici de conectare la nivelurile superioare…

- Incepand cu data de 22 iunie incepem o serie de concerte marca Muzica in Perimetru care vor avea loc pe parcursul intregii veri. Scopul acestui proiect este de a pune in valoare punctele de atracție din oraș printr-o serie de concerte acustice desfașurate in incinta cladirilor respective. Proiectul…

- Reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș au organizat marți, 4 iunie, o conferința de presa cu ocazia incheierii sezonului baschetbalistic, atat pentru echipa feminina, cat și pentru cea masculina. Evenimentul a fost o ocazie de a reflecta asupra performanțelor obținute, de a discuta…

- In data de 1 iunie a avut loc Ziua Porților Deschise la Aerodromul din Targu Mureș, acest eveniment adresandu-se in special copiilor, cu o tematica adecvata sarbatorii celor mici. Pasionații și curioșii de aeronautica și aparaturi au fost invitați sa priveasca numeroasele expoziții de la aerodrom, insumand:…

- Joi, 16 mai 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca numita VASS ELISABETA, de 75 de ani, din municipiul Targu Mureș, a plecat de la domiciliu la data de 15 mai, in jurul orei 18:00, fara a mai reveni pana in prezent. Semnalmente Inaltime de…

- Asociația culturala Muguri de lumina va invita la o lansare de carte și expoziție iconografica, marți, 21 mai, ora 18.00, la Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș. Calin Pintea, autorul carții, cu o bucurie sincera de copil, simplu, curat sufletește, cu luare-aminte doar la launtrul tau, așterne…