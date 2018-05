Stiri pe aceeasi tema

- Dupa afaceri de aproximativ 50 de milioane de euro in 2017, in usoara scadere fata de anii anteriori, discounterul de imbracaminte PPT Preturi pentru Tine are de la inceputul anului un nou CEO, Lech Przemieniecki, un polonez cu experienta in retailul...

- Un caine care sa izgoneasca hotii este binevenit pentru oricine decide sa se mute la casa, mai ales daca imobilul este situat intr-o zona izolata. Va prezentam 5 dintre cele mai cunoscute rase de caini potrivite pentru curti.

- Luna februarie a adus romanilor, comparativ cu toți ceilalți europeni, una dintre cele mai mari scumpiri la alimente fata de perioada similara a anului trecut. Majorarile au ajuns la unele produse la aproximativ 12%, in condițiile in care, in ultimii trei ani, luna februarie a adus creșteri nesemnificative…

- Aveti mare grija atunci cand cumparati carnea de miel pentru masa de Paste. Nu este recomandat sa cumparam un miel mai mic de 10 kilograme pentru ca acesta contine mult colagen si este greu de digerat. Mieii mai mici au un continut mai ridicat de oxipurine. Din cauza continutului ridicat de colagen,…

- Vom avea mancare preparata de roboți. Un lanț de restaurante din California a angajat un robot care sa faca burgeri. Robotul Flippy are doar un braț și mai multe camere, printre care și una termica pentru a intoarce pe gratar carnea atat de populara.

- Ținute casual, branduri de notorietate si preturi atractive la ANITA Concept Store, un magazin de imbracaminte recent deschis in municipiul Suceava. Doamnele, domnisoarele, dar si domnii care vor sa compuna un outfit casual, o tinuta comoda, alcatuita din articole vestimentare confortabile, pot sa ...

- Hello Hungry, grupul bulgar care detine platforma BGmenu.com - cel mai mare serviciu de comenzi de mancare online si de catering din Bulgaria - si platforma locala Oliviera.ro, a fost achizitionata de Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare…