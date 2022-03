Stiri pe aceeasi tema

- S-a scurs mai bine de o luna de zile de cand timișorenii branșați la Colterm, societatea locala de termoficare, dardaie de frig in case. La fel pațesc și bolnavii care se trateaza in spitalele din oraș și elevii care invața in multe școli. Administrația Fritz nu a gasit nicio soluție pentru a crește…

- News.ro: Explicati-mi de unde vine problema societatii de termoficare (Colterm) din Timisoara. Dominic Fritz: Eu am fost primar si iarna trecuta. Am avut o iarna dificila. Am inceput niste demersuri de retehnologizare, de a curata datorii. Ce datorii avea Colterm cand ati devenit primar? Avea peste…

- In Timișoara e noroi pentru ca se schimba țevile de incalzire, dar și pentru ca primaria nu are parghiile necesare sa faca firmele de construcții sa iși spele roțile cand ies de pe șantiere, spune viceprimarul Ruben Lațcau. Dar oricum sunt si probleme din vremurile trecute și contractul de salubrizare…

- Compania locala de termoficare din Timișoara, intrata in insolvența și in pragul falimentului din cauza datoriilor istorice și a amenzii record de 21 de milioane de euro aduse de administrați Fritz care a refuzat sa cumpere certificate verzi, cere inca 50 de milioane de euro de la guvern. Citește…

- Primarul municipiului Timisoara, Domnic Fritz, anunta ca a achitat o factura de 1,7 milioane de lei catre furnizorul de gaz E.ON, reprezentand o datorie mai veche, din anul 2014. Aceasta in conditiile in care compania de termoficare din Timisoara, Colterm, are datorii ce depasesc 300 de milioane…

- Ana Munteanu, consilier USR in Consiliul Local Timisoara, a dezvaluit, intr-o postare de pe pagina sa de Facebook, ce mesaje primeste de la timisorenii nevoiti sa indure frigul din cauza problemelor Colterm. Ana Munteanu a marturisit ca administratia USR nu mai are solutii, singura sansa fiind interventia…

- Cu caloriferele abia dezmorțite și cu apa calda oprita noaptea nu doar in apartamente, ci și in spitalele și școlile racordate la Colterm, timișorenii trec printr-o iarna cum n-au mai pomenit decat in cei mai negri ani ceaușiști.

- Lovitura pentru administrația Fritz. Amenda de 21 de milioane de euro incasata de Colterm, societatea locala de termoficare, pentru neachiziționarea certificatelor verzi care permit producerea de caldura prin arderea de carbune, trebuie sa fie platita. Administrația Fritz a refuzat sa demareze la…