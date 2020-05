Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Stere Gulea vorbeste intr-un interviu News.ro despre activitatile sale din perioada de izolare, pe care o considera „demobilizatoare“, despre finalizarea scenariului pentru „Morometii 3“, dar si despre lipsa perspectivelor care ii face pe cei mai tineri sa isi puna intrebari „fundamentale“…

- Acum abia așteapta saiasa din casa și sa se plimbe in voie pe strazi, insa fix acum un an, Alina Ceușannu știa ce sa mai faca pentru a ajunge cat mai repede acasa sau pentru a seadaposti. Aflata in Sri Lanka, Ceușan a nimerit fix in mijlocul atentatelor. Anul trecut, la finele lunii aprilie, dupa atentatele…

- Alex Mitriți, fan patimaș al baschetului nord-american, facand colecție de maiouri ale echipelor din NBA, traiește in Manhattan, in inima unul stat cu peste 172.000 de cazuri de coronavirus și aproape 8.000 de morți Alex Mitrița, 25 de ani, e la NY City FC din 4 februarie 2019. Atunci a semnat un contract…

- David Cruz, fostul iubit din adolescența al cantareței Jennifer Lopez, a incetat din viața duminica, la varsta de 51 de ani, in spitalul Mount Sinai West, din Manhattan. Din primele informații furnizate de apropiații acestuia publicației tmz.com , problemele cardiace i-ar fi provocat decesul. “A fost…

- Mircea Badea a dezvaluit in cursul ediției de miercuri a emisiunii "In gura presei" cum a fost amendat de de politistii de la Poliția Rutiera dupa ce a circulat peste limita de viteza și a fost luat de radar pe DN1. Mircea Badea s-a dat de gol! Ce salariu colosal incaseaza realizatorul TV…

- Locuitorii unei strazi din Dej susțin ca viața le este pusa in pericol, dupa ce o conducta de gaze, veche și uzata, a ramas descoperita, foarte aproape de carosabil și de casele lor. Oamenii se gandesc ca oricand s-ar putea intampla o nenorocire, daca o mașina s-ar izbi de aceasta. In aceasta perioada…

- Chitetsu Watanabe e numele japonezului care a fost declarat recent de Cartea Recordurilor cea mai in varsta persoana din lume aflata in viata. Buna dispozitie si lipsa stresului sunt principalele secrete cu care niponul a supravietuit trecerii timpului.

- Un militar din Constanta Catalin C. , sergent major in cadrul UM 02192 Constanta, a fost trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Militar Bucuresti, pana in prezent nefiind stabilit primul termen…