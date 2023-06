Stiri pe aceeasi tema

- Vinul este o bautura multimilenara iubita pentru calitațile sale bonvivante și mistice. In Biblie, de exemplu, este menționat de peste 500 de ori, iar la Vatican, consumul decent este o uzanța. Țarile de ginta latina, cum sunt Franța, Italia, Spania și Romania, sunt renumite in producția de vin, iar…

- Peste 200 de artiști din Spania, Franța, Italia și Olanda vin, dupa o pauza de trei ani, la Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti - B-FIT in the Street, potrivit Primariei Capitalei.Dupa o pauza de trei ani, Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti – B-FIT in the Street!…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Pretul gazelor naturale in Europa a inregistrat vineri un salt de pana la 23-, in conditiile in care traderii au reanalizat riscurile la adresa aprovizionarii pe fondul semnalelor de competitie globala pentru acest combustibil fosil si al valului de caldura care incepe sa afecteze regiunea, transmite…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Romania se numara printre putinele state membre ale Uniunii Europene (UE) cu situri de productie de petrol si gaze naturale considerabile si active, iar in luna mai a anului trecut au fost identificate emisii in 14 situri de pe tot lantul - de la productie, depozitare - din cele 20 analizate, reiese…

- Teatrul de Balet Sibiu, prima companie internaționala de dans din Romania, care reunește in componența sa 38 de dansatori profesioniști din Republica Dominicana, Cuba, SUA, Canada, Australia, Noua Zeelanda, Japonia, Portugalia, Spania, Italia, Franța, Mar

- Eurostat a calculat costul mediu al forței de munca in țarile europene, acesta inregistrand o creștere ușoara fața de anul precedent.Datele Eurostat 2022 evidențiaza diferențele semnificative intre statele europene in ceea ce privește costul mediu orar al forței de munca.Luxemburg ocupa…