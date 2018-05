Stiri pe aceeasi tema

- Drumul National 67 B, care face legatura intre Targu Carbunesti, judetul Gorj, si Pitesti, judetul Arges, va fi reabilitat. Lucrarile vor demara in perioada urmatoare. Pentru inceput, vor fi plombate gropile astfel inc&a...

- In perioada 02 –06.05.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor, in unitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor situate pe raza teritoriala a judetului…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina joi seara pentru stingerea unui incendiu la hotelul din Targu Carbunești, județul Gorj. Intervine detașamentul de pompieri Targu Jiu. Revenim cu detalii....

- Pompierii vasluieni intervin, astazi, pentru degajarea apei din trei gospodarii situate intr-o zona cu case din orasul Negresti. Potrivit autoritatilor, nu este necesara evacuarea persoanelor din respectivele locuinte. La fata locului se actioneaza cu mai multe utilaje. Primarul orasului Negresti, Vasile…

- In perioada 3-7 aprilie, la Targu Jiu, judetul Gorj, se va desfasura etapa nationala a Olimpiadei de Informatica, sectiunea gimnaziu, competitie in cadrul careia judetul nostru este reprezentat de sapte elevi. Acestia s-au calificat in lotul olimpic datorita rezultatelor bune obtinute la etapa ...

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- O casa si mai multe anexe gospodaresti au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti, intreventia fiind incheiata marti-seara, 13 martie 2018.

- Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD, precum si patru echipaje din cadrul Serviciului Judeteam de Ambulanta, care au gasit cinci persoane ranite, dintre care trei incarcerate. Conform…