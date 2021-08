Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumirile privind restrictiile anti-Covid-19 impuse de autoritati în Franta au determinat numeroase persoane sa iasa pe strazi, sâmbata, pentru al cincilea weekend consecutiv, transmit AFP si DPA, preluate de Agerpres.Autoritatile franceze se asteptau la un total de aproximativ…

- Proiecțiile de film in aer liber programate in acest weekend in Parcul Tineretului din Buzau au fost amanate. Saptamana aceasta au inceput lucrarile de instalare a unui ecran permanent, insa acestea nu au fost finalizate.Autoritațile au decis sa anuleze proiecția de filme.

- Autoritațile din Bistrița-Nasaud organizeaza in weekend o campanie de vaccinare pentru turiștii de la Baile Figa. Toți turiștii care ajung sambata și duminica la Baile Figa, in județul...

- Incidența cazurilor de Covid din Spania s-a dublat in numai o saptamana. Mai multe regiuni cer din nou interzicerea distracțiilor și chiar a circulației pe timp de noapte. Și asta pentru ca majoritatea infectarilor au fost confirmate in randul tinerilor.

- Guvernul spaniol i-a grațiat oficial, marți, 22 iunie, pe cei noua activisti catalani pro-independenta condamnati la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017, relateaza BBC. Autoritațile de la Madrid susțin ca masura va ajuta la calmarea tensiunilor asupra Cataluniei. Condamnarea celor noua…

- Weekend-ul trecut, sute de turiști romani au așteptat ore in șir la cozi la punctul de frontiera Kulata-Promachonas pentru a intra in Grecia. Autoritațile elene au susținut ca una dintre principalele cauze a fost ca mulți dintre ei nu aveau completat formularul de identificare a pasagerului. Toate explicațiile…

- Poliția din Catalonia a anunțat descoperirea cadavrului unui barbat dat disparut în interiorul unei statui a unui dinozaur amplasata într-o suburbie a orașului Barcelona, relateaza Insider.Autoritațile catalane au declarat luni ca se crede ca barbatul în vârsta de 39…

- Vechea platforma industriala Nitramonia, din Fagaraș, s-a transformat intr-un depozit ilegal de gunoi. Ar fi acolo aproape 100 de tone de deșeuri, spun reprezentanții Garzii de Mediu. Autoritațile locale au gasit rapid o scuza: controlul a fost facut in weekend, atunci cand angajații din salubritate…