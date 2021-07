Străzi inundate şi perturbări ale transportului în Zurich în urma unor ploi torenţiale Ploi torentiale abundente au provocat inundatii si perturbari ale transportului in capitala financiara a Elvetiei, Zurich, potrivit Reuters.



O cantitate de peste 400 de litri pe metru patrat a cazut in Zurich in timpul noptii si peste 310 litri pe metru patrat s-au inregistrat intr-un interval de 10 minute in Waldegg, in apropierea orasului, potrivit postului de televiziune SRF.

Foto: (c) Arnd Wiegmann / REUTERS Volumul precipitatiilor este comparabil cu cel inregistrat in Lausanne in august 2018, cand, in urma unei furtuni, au cazut 411 litri pe metru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploi torentiale abundente au provocat inundatii si perturbari ale transportului in capitala financiara a Elvetiei, Zurich, potrivit Reuters. O cantitate de peste 400 de litri pe metru patrat a cazut in Zurich in timpul noptii si peste 310 litri pe metru patrat s-au inregistrat intr-un interval…

- In zona Campina, duminica dupa-amiaza a plouat torențial cu intensificari puternice ale vantului. A plouat nu numai un interval mare de timp, ci și consistent, o cantitate impresionanta de apa revarsandu-se asupra Campinei și localitaților limitrofe.

- Trei strazi din municipiul Giurgiu au fost inundate in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei ploi torentiale, fiind necesara interventia pompierilor. In urma ploii torentiale care a cazut in noaptea de sambata spre duminica in judetul Giurgiu, canalizarea nu a facut fata pentru preluarea…

- ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale pentru Municipiul București. Aversele vor depași 20-25 de litri/mp. In ultima ora deja s-au cumulat peste 25 de litri/mp in sudul și estul orașului.

- Localitatile Pantelimon, Glina si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov se afla sub Cod portocaliu de averse torentiale vineri seara, potrivit unei avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Pana la ora 18:10, in aceste zone se vor semnala averse torentiale care vor depasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca pana miercuri, in toata tara vor fi manifestari de instabilitate atmosferica, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, vant si, izolat, grindina. Potrivit informarii meteorologice, in majoritatea regiunilor tarii, incepand de duminica,…

- Mai multe strazi din Craiova au fost inundate joi, dupa ce in oraș a plouat torențial. Județul Dolj este sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente pana vineri la ora 21.00. Potrivit primarului Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu, conductele de canalizare, care sunt proiectate sa preia 15…

- Administratia Nationala Apele Romane a transmis, joi, ca varful maxim al viiturii de pe Crisul Negru se afla la statia hidrometrica Talpos si va ajunge, in cursul noptii, la frontiera cu Ungaria. Viitura se propaga in aval, pe sectorul indiguit, in amonte de statia hidrometrica Zerind, in conditii…