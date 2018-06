Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia de duminica a facut prapad in sectorul 3 al Capitalei. Apartamente, subsoluri și mașini au fost inundate, strazile acoperite de ape, traficul rutier oprit și tramvaiele blocate in stații. Canalizarea nu a facut fața ploii care a cazut continuu timp de aproape 3 ore.

- In urma ploilor torențiale inregistrate pe teritoriul Republicii Moldova in perioada 16-17 iunie curent, mai multe localitați au fost afectate, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Mai multe gospodarii din Ciuruleasa au fost inundate, doua autoturisme parcate si un garaj au fost luate de ape, iar drumul national care strabate localitatea a fost blocat cu aluviuni pe aproximativ 200 de metri, in urma precipitatiilor abundente inregistrate vineri in zona Muntilor Apuseni, a informat…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a murit, marti, dupa ce a fost injunghiata in locuinta sa din Capitala, aflata pe strada Rucar din Sectorul 1, fapta fiind sesizata printr-un apel la 112, anunta reprezentantii Politiei Capitalei. O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani…

- Echipaje de salvamontisti intervin la aceasta ora pentru evacuarea de la inaltime a 20 de persoane, din care trei copii, care se afla in doua telecabine blocate pe cablu marti seara la Balea Lac, in locuri diferite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Patru gospodarii sunt inundate, marti, in comuna teleormaneana Nanov, dupa topirea zapezii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. "Sunt inundatii la Nanov. Patru gospodarii/curti sunt afectate ca urmare a topirii zapezii", precizeaza ISU Teleorman. …

- Alte sase autoturisme in care se afla noua persoane au ramas blocate in zapada pe drumuri judetene din Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova anuntand ca una dintre artere va fi inchisa pentru deszapezire. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a anuntat ca trei…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…