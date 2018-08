Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia care s-a abatut joi seara asupra Timișoarei a provocat inundarea mai multor strazi, iar mașinile se deplasau cu mare greutate. The post Rupere de nori la Timișoara! Strazi inundate. Ce urmeaza (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Luați-va bicicletele, pentru ca sunteți cochete oricum, și haideți la o plimbare prin Timișoara. Aveți ocazia, din nou, sa pedalați prin urbea de pe Bega. The post Cochete pe biciclete, haideți sa pedalați și sa dați culoare Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- O furtuna puternica s-a produs, miercuri seara, la Timisoara, pompierii fiind solicitati pentru degajarea unor copaci rupti de vant, a unor acoperisuri smulse, dar si pentru evacuarea apei din mai multe zone, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inca o licitație cu probleme la Timișoara, pe o chestiune de importanța majora. De aceasta data, este vorba despre salubrizarea orașului. Unica oferta primita, de la o firma din Oradea, a fost respinsa. Urmeaza o negociere sau, poate, un contract de forța majora și reluarea licitației. Actualul contract…

- Codul galben de furtuna a facut pagube noaptea trecuta in Oradea. Trei copaci au fost doborati de vant, unul dintre ei cazand peste doua masini parcate.La fața locului au intervenit pompierii pentru a elibera drumul și pentru a ridica copacul de pe autoturisme, transmite Romania TV.Pe…

- Timișoara va avea un nou cetațean de onoare. Propunerea, datata 10 iulie, vine din partea unui consilier liberal, il vizeaza pe actorul Ion Caramitru, președintele UNITER, și va trebui sa treaca de vot in viitorul plen. The post Ion Caramitru va deveni cetațean de onoare al Timișoarei appeared first…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) deschide centre de inscriere și admitere și in afara Timișoarei pentru viitorii studenți. S-a luat aceasta decizie pentru a-i ajuta pe cei cu posibilitați de deplasare reduse sa parcurga procedura de inscriere la ei in localitate. The post Va puteți inscrie…

- Mai multe strazi si subsoluri de blocuri au fost inundate, sambata, in Brasov, in urma unei ploi torentiale care a durat cateva minute, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru evacuarea apei, transmite corespondentul MEDIAFAX.