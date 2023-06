Străzi inundate la Reşiţa, în urma precipitaţiilor puternice Precipitatiile puternice inregistrate duminica dupa-amiaza au produs pagube insemnate la Reșița, fiind inundate mai multe strazi și subsolul unor locuințe. Astfel, au fost afectate subsolul unui bloc si 20 de curti de pe cinci strazi din municipiul Resita, din cauza unei ploi puternice, precipitatiile perturband și traficul feroviar pe ruta Timisoara-Resita si Caransebes-Resita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Pompierii militari au intervenit pentru evacuarea apei din aproximativ 20 de curti de pe cinci strazi din cartierul Calnic si din subsolul unui bloc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

