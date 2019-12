Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea contractului de modernizare a celor 7,8 km de drum este de 16 milioane de lei (fara TVA). Durata de executie este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere la lucrarilor. Licitatia a pornit de la valoarea de 16,84 milioane de lei (fara TVA) si a fost adjudecata de firma mentionata dintr-un…

- Consilierii județeni au de aprobat indicatorii investiției de la fostul sediu al Școlii Postliceale Sanitare din Alba Iulia, pentru relocarea Secției de recuperare, medicina fizica, balneologie și extinderea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgența. Investiția totala este de aproximativ 4,6 milioane…

- Simbolul cartierului Iosefin, Turnul de apa, are proiectant inca din luna iulie, dar contractul pentru elaborarea DALI + PT a fost semnat abia la jumatatea lunii septembrie. De documentație se ocupa singurul ofertant interesat de concursul de soluții organizat de primarie, SC Studio Unu de…

- Camera Deputaților a lansat o licitație de 8.2 milioane de lei pentru lucrari de refacere a fațadei unei parți din Palatul Parlamentului, inclusiv lucrari de consolidare aferente cladirii parcajului subteran. Contractul va avea valabilitate pana in 2022., iar licitația se incheie pe 18 noiembrie,…

- Constructorul desemnat este o asociere formata din firmele galatene Tancrad SRL, Citadina 98 SA, Lemacons SRL, Add Global Design SRL si Global Service Proiect SRL. Drumul trebuie finalizat pana la 31 decembrie 2020.

- Primaria orașului Tismana a semnat contractul pentru introducerea rețelei de gaze in localitate. Licitația publica pentru desemnarea distribuitorului de gaze naturale pe teritoriul localitații a fost caștigat de Distrigaz Sud Rețele. Contractul urmeaza sa fie transmis catre Autoritatea Naționala de…

- Drumul județean DJ 155B, km. 6+000 – 9+500, care traverseaza satul Țolici și leaga comunele Bodești și Petricani, intra in modernizare. Astazi, in prezența președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, s-a predat amplasamentul, constructorul putand sa inceapa intervențiile. Este o lucrare…

- Viceprimarul municipiului Bistrita, Cristian Niculae, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, finalizarea lucrarilor pe aceste strazi, care au inceput in luna mai. 'Am finalizat lucrarile de asfaltare pe toate cele 47 de strazi, proiect inceput in luna mai a acestui an si finalizat…