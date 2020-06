Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Botosani a fost efectiv inundat dupa numai jumatate de ora de ploaie torentiala. Pluvialele orasului nu au facut fata iar apa s-a revarsat in cantitati uriase pe strazi. A fost nevoie de interventia pompierilor pentru a scoate masinile ramase in intersectii.

- In urma ploilor abundente, in aceasta dimineața, pompierii militari lugojeni au fost solicitați sa intervina pe mai multe strazi din orașj pentru evacuarea apei din curțile și subsolurile inundate. The post Strazi și gospodarii inundate, in județul Timiș, dupa ploile torențiale. Foto appeared first…

- O furtuna puternica a lovit, in aceasta seara municipiul Blaj. Au fost inundate gospodarii de pe 12 strazi și au fost doborați doi copaci peste carosabil. Potrivit ISU Alba, in aceste momente pompierii militari ai Garzii de Intervenție Blaj, intervin pentru evacuarea apei din trei gospodarii, urmand…

- Zece gospodarii din comuna Parva au fost inundate in urma ploilor torențiale cazute duminica, iar mai multe drumuri forestiere au fost spalate. „Ca urmare a avertizarii meteorologice cod Portocaliu, pana la aceasta ora, in județul Bistrița-Nasaud, s-au inregistrat urmatoarele evenimente: – in localitatea…

- Ploaia face ravagii in capitala. Mai multe strazi au fost inundate, iar traficul a devenit anevoios pentru șoferi. Precizam ca Institutul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de de ploi cu descarcari electrice pe intreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea se va menține pina astazi, ora 23:00.…

- Apele s-au revarsat la Craciunelu de Jos, Cugir și Oarda, sambata dupa-amiaza, dupa ploi torențiale. Șanțurile, rigolele și canalizarea nu au mai facut fața, iar șuvoaiele au ajuns pe șosea și in curțile oamenilor. „In fiecare an apele vin dinspre Bucerdea, de la padure. Șanțurile nu fac fața și de…

- Aproximativ 40 de gospodarii au fost inundate, joi, din cauza ploilor din ultimele ore, in Zizin, județul Brașov, și alte opt in localitatea Tarlungeni, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din casele oamenilor, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Brașov, 40 de curți din localitatea Zizin…

- Ploile torențiale au cuprins aproape toata țara in ultimele ore, iar in mai multe localitați din opt județe au facut ravagii. Mai multe case au fost inundate, iar o persoana a fost evacuata din calea puhoaielor.