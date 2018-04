Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a reușit sa mai bifeze un transfer in saptamana premergatoare ultimei etape din sezonul regulat. Ilfovenii l-au adus pe goalkeeper-ul Mihai Minca (33 de ani), goalkeeper-ul izgonit vara trecuta de Dan Petrescu de la CFR Cluj, anunța pagina oficiala de Facebook a lui FC Voluntari. Acesta…

- Vandut acum patru ani de Gigi Becali cu aproape 7 milioane de euro la Southampton, Florin Gardos a revenit in Romania ca sa-și dea restart la cariera. Ajuns la 29 de ani, fundașul central a semnat pana in vara cu CSU Craiova, a anuntat gruparea din...

- Deși a negociat cu mai multe cluburi din Argentina, Maxi Oliva ramane in Liga 1, la ACS Poli Timișoara. Fundașul argentinian a fost exclus din lotul lui Dinamo in aceasta iarna și a ajuns la un acord cu formația antrenata de Leo Grozavu. Oliva, 28 de ani, a semnat un contract valabil pana in vara, cu…

- Randi a ramas fara permisul de conducere dupa ce polițiștii l-au surprins conducand cu viteza mare. Din pacate, atunci cand a semnat procesul verbal, artistul nu a știut ce semneaza exact, crezand ca oamenii legii i-au dat doar puncte de penalizare. Randi a fost amendat si cu suma de 600 de lei si i-a…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii &"pro-statalitate&" si împotriva unirii cu România, adaugând ca vor fi sute de localitati care se vor alatura

- Gabi Torje, 28 de ani, a semnat cu Dinamo pana in vara, revenind in Ștefan cel Mare dupa 7 ani. Mijlocașul a postat un mesaj special pentru fanii "cainilor" pe pagina sa oficiala: "Mi-a fost dor de casa. Astazi, am semnat oficial si m-am intors acasa. Stiam ca o voi face candva ;) S-au vorbit multe,…

- In cadrul vizitei oficiale in Emiratele Arabe Unite a Prim-ministrului Pavel Filip, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut, asztazi, 30 ianuarie 2018, o intrevedere cu Ministrul de Stat al Afacerilor Externe, Anwar bin Mohammed Gargash.

- Ministerul Economiei si Infrastructurii a incheiat un Memorandum de intentie privind reabilitarea drumurilor nationale. Documentul a fost semnat in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu delegatia unei companii chineze, responsabila de proiectele…